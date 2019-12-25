ГАТИ обнаружила нарушения при работах на инженерных сетях в Петербурге

Рабочие не позаботились о безопасности пешеходов.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выявила нарушения в работе компании, осуществляющей работу на инженерных сетях. Об этом пишет пресс-служба правительства города.

Оказалось, что производители работ ООО "Промэнерго", прокладывая электрокабель на Придорожной аллее-улице Руднева, не позаботились о безопасности пешеходов. В частности, они не выполнили требования по обеспечению безопасного прохода и содержания зоны производства работ.

В то же время ООО "ГАЗ-ТРЕЙД" не обеспечило безопасный проход пешеходов на Загородной улице в Колпино. Там ведутся работы по ремонту газопровода.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.

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Фото: Piter.TV