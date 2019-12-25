ГАТИ начислила штрафов на 9,5 миллионов рублей за неделю

Штрафы начислялись за нарушение правил благоустройства.

В среду, 30 сентября, стало известно, что специалисты ГАТИ за минувшую неделю принесли в казну 9 миллионов 520 тысяч рублей со штрафов за нарушения правил благоустройства, сообщили в пресс-службе ведомства.

ГАТИ оштрафовали "Почту России" на 790 тысяч, ФГКУ "Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений" и ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" на 500 тысяч рублей, "Россети Ленэнерго" на 550 тысяч рублей и несколько других компаний. Штрафы заплатят также "Теплосети", "Водоканал" и ГУП "ТЭК".

Ранее мы писали, что ГАТИ разрешила реконструировать уличное освещение в Московском районе.

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