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Фургон влетел в кроссовер на Московском
Сегодня, 9:29
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Arinablinova

Фургон влетел в кроссовер на Московском

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Один из водителей сбежал с места ДТП.

В ночь на субботу, 23 мая, Фургон, поворачивающий с Благодатной улицы на Московский проспект, влетел в кроссовер. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

От удара Skoda Yeti передвинулась на несколько дорожных полос по ходу своего движения. Очевидцы отмечают, что водитель иномарки сбежал с места происшествия. иПредполагается, что причиной такого поступка могла стать опасность взрыва газового баллона "Газели".

На данный момент сотрудники ДПС пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что два автомобиля столкнулись на пересечении Луначарского и Светлановского.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: водитель сбежал с места дтп, два автомобиля, дтп, опасность
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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