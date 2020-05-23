Два автомобиля столкнулись на пересечении Луначарского и Светлановского

Одного из водителей госпитализировали.

В ночь на субботу, 23 мая, на пересечении Луначарского и Светлановского проспектов столкнулись два автомобиля. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".



Автомобиль марки Audi влетел в Hyundai Solaris при неудачной попытке повернуть направо. Очевидцы уточняют, что оба водителя живы, но одного из них госпитализировали.

На данный момент сотрудники ДПС пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что в Невском районе пешеход побежал на "красный" и попал под колеса сразу двух машин.

Видео: vk.com/spb_today