В Псковской области задержали фуру с узбекским виноградом на 2 млн рублей

Ее без предупреждения увезли с Фрунзенской овощной базы.

В воскресенье, 28 июля сотрудники ГИБДД задержали фуру с узбекским виноградом в Псковской области. Ее увезли с Фрунзенской овощной базы на Софийской улице, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

О пропаже фуры с товаром на 2 млн рублей сообщил в полицию представитель компании, отвечающей за продажу винограда. По его словам, ягоды приобрели в Узбекистане 18-го июля и погрузили в автомобиль Volvo VH с прицепом. В Петербург их привез 31-летней гражданин Беларуси 26-го июля.

Фура оставалась на овощебазе до вечера воскресенья. Около 20:00 водитель отключил мобильный телефон и без предупреждения покинул город. Пока неизвестно, сколько винограда осталось после поездки.

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Фото: Pixabay