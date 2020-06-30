Видео: Фура с щебнем пробила ограждение на Крымском мосту и вылетела на встречку

Фура с щебнем протаранила ограждение на Крымском мосту.
Накануне днем, 29 июня, на Крымском мосту произошло ДТП, которое на несколько часов парализовало движение в сторону Тамани. В сети опубликовано видео с камеры наблюдения, на котором видно момент аварии. Грузовик на полном ходу пробивает разделительное ограждение и вылетает на встречку, где останавливается.
Из-за ДТП движение в сторону Тамани со стороны Керчи было парализовано на несколько часов. Причины аварии выясняются.
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Видео: Youtube/Южный Автомобиль, Егор Лиходеев
Фото: скрин с видео
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