Фура попала в ДТП на Софийской улице

Очевидцы считают, что причиной случившегося стала "непонятная" женщина, которая пыталась попасть под проезжающие машины.

В субботу, 28 марта, на Софийской улице произошло ДТП. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Перед фурой, груженой тротуарной плиткой, резко затормозил прицеп с газовой цистерной. Водитель попытался предотвратить столкновение и свернул на разделительный газон, все же задев полуприцеп. Очевидцы сообщают, что причиной случившегося стала "непонятная" женщина, которая пыталась попасть под проезжающие машины.

Ранее мы писали, что серьёзное ДТП произошло на Туристской улице.

Видео: Piter.tv