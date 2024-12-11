ДТП с фурой спровоцировало пробку на проспекте Маршала Жукова

Грузовик Volvo "прилёг" на левый бок.

Опрокинувшаяся фура Volvo создала серьезные пробки на проспекте Маршала Жукова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Грузовик "прилёг" на левый бок перед перекрестком с улицей Морской пехоты. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Часть проспекта Маршала Жукова окрасилась в красный цвет. По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробка составляет примерно 2 километра. Движение также затруднено на улице Морской Пехоты. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее Piter.TV сообщал, что полиция показала дрифт легковушки и снегоуборочной техники в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"