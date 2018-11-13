Французский консул рассказал о своих любимых местах в Петербурге

Генеральный консул приступил к работе в Петербурге в 2017 году. В интервью изданию Уго де Шаваньяк назвал свои любимые "французские" места в городе. В качестве первого места он назвал Исаакиевский собор, построенный по проекту Огюста Монферрана. Как самая любимая "точка" господину консулу запомнилась библиотека Вольтера в Российской Национальной библиотеке.

"Она включает в себя около семи тысяч книг, почти треть из которых имеют пометы писателя, рукописи и черновики, прижизненные издания произведений с собственноручной правкой автора. Эта коллекция дает нам понять, насколько тесно связаны Франция и Россия. Российская императрица Екатерина II находилась в переписке с великими мыслителями нашей страны как раз в то время, когда происходило становление Петербурга, как европейской столицы. И пусть императрица далеко не во всем была согласна с тем же Вольтером, наши государства находились в общем пространстве идей, если можно так выразиться"

– заявил Уго де Шаваньяк.