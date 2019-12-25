Концерт французской группы Rockets в клубе Base

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Французская группа Rockets уже выступила в Москве и Екатеринбурге, и теперь направляется в Санкт-Петербург. Гастроли приурочены к 50-летию дебютного альбома коллектива.

Концерт состоится 25 октября в петербургском клубе Base. В программу войдут хиты "Electric Delight", "On the road again", "Galactica" и многие другие.

Мы очень рады снова приехать в Россию. Здесь всегда прекрасная, отзывчивая публика, и для нас большая честь отметить 50-летие нашего дебютного альбома вместе с российскими поклонниками. Фабрис Квальотти, участник группы

Группа Rockets основана в Париже в 1974 году и стояла у истоков жанра спейс-рок. За полвека коллектив выпустил более десяти студийных альбомов, несколько из которых получили статус золотого и платинового. Rockets гастролировали по Европе, США и Канаде. Фирменным элементом выступлений остаются масштабные лазерные и пиротехнические шоу, определившие облик группы ещё в 1970–1980-е годы.

Фото: предоставлено организаторами (Максим Паскаль)