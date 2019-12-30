До Северной столицы французы побывали в Туле и Москве, а теперь отправились в Волгоград.

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что общественники из Франции снимают в Петербурге фильм о ветеранах Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба комитета по внешним связям Сверной столицы.

В Петербурге съемочная французская бригада побеседовала с такими блокадниками и ветеранами, как Зиновией Меркин, Сергей Киселёв, Елена Тихомирова, Исаак Морштейн и Нина Карцивазде.

Известно, что ранее французские волонтеры взяли интервью у ветеранов в Туле и Москве. После съемок в Петербурге они отправятся в Волгоград.

Кинолента нацелена на то, чтобы рассказать на Западе правдивую историю о Великой Отечественной войне. В комитете отметили, что такие фильмы особенно важно снимать именно сейчас, когда за рубежом осуществляется массированная атака на роль Советского Союза в победе над фашизмом.

Ране мы сообщали о том, что американца арестовали в Петербурге за проникновение в метро.

Фото:пресс-служба комитета по внешним связям Санкт-Петербурга