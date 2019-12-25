Франция призвали Германию представить доказательства по делу Навального

Камбон напомнил, что у российского оппозиционера много врагов.

В сенате Франции призвали Германию представить доказательства по делу российского политика Алексея Навального. С заявлением выступил глава комиссии сената Франции по международным делам и обороне Кристиан Камбон в интервью газете "Коммерсантъ".

По его словам, ФРГ должна предоставить доказательства, по которым выстраивается обвинение в отравлении оппозиционного политика из России. Также Камбон призвал немецких врачей допустить российских коллег до работы по данному инциденту.

Германия должна представить свои доказательства и допустить российских врачей к совместной работе. Кристиан Камбон, глава комиссии сената Франции по международным делам и обороне

Он отметил, что не следует "на кого-то показывать пальцем без доказательсв", чем, считает он, занимаются некоторые СМИ.

Французский сенатор подчеркнул, что в деле с госпитализацией Навального могут быть замешаны люди, которые хотели навредить власти в России. Камбон напомнил, что у российского оппозиционера много врагов.

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