"Росфото" представило выставку "Новая волна. Художественная фотография конца 1970-х — начала 1990-х годов" в Петербурге

Посетить выставку можно с 14 июля по 2 сентября. Возрастное ограничение – 18+.

С пятницы, 14 июля, на втором этаже Парадного корпуса "Росфото" заработает выставка "Новая волна. Художественная фотография конца 1970-х — начала 1990-х годов". Об этом сообщает ТАСС.

В проект вошли 150 работ 26-ти фотографов из восьми городов. Посетители смогут ознакомиться с культурой 70-ых, 80-ых и 90-ых гг. В частности, организаторы уделили внимание московскому фотографу Андрею Абрамову, мастеру постановочного психологического портрета из Павлограда Едыге Ниязову, который является автором серии портретов лиц ленинградской и петербургской неформальной культуры, а также основателю чебоксарской группы "Факт" Сергею Чиликову, основоположнику некрореализма Евгению Юфиту, лидеру столичной группы "Непосредственная фотография" Александру Слюсареву.

По словам организаторов, экспозиция своей атмосферой воссоздаёт авангардные образы тридцатилетия перемен, в ходе которых художественная фотография постоянно расширяла свои рамки и стала одной из ветвей современного искусства. Посетить выставку можно будет до 2 сентября. Возрастное ограничение – 18+.

Ранее мы сообщили о том, что выставка "Перевернутое Сафари. Современное искусство Африки" открылась в Манеже.

Фото: пресс-служба "Росфото"