Фото: петербуржцы сделали снеговика из кочанов капусты

В отсутствии снега приходится проявлять креатив.

Необычный снеговик появился в одном из дворов Приморского района. Для тела героя петербуржцы использовали огромные кочаны капусты. Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях.

По словам автора фото, снеговик поселился на проспекта Авиаконструкторов. У существа нарисовали лицо, в подобие руки дали авоську с мандаринами, а также укутали в шапку и шарф.

"Русских никакой зимой не испугаешь. Это называется смекалка", — написал один из пользователей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженка пожаловалась Агапитовой на арт-объект в музее.

Фото: Кирилл Петров-Водкин / vk.com/lahta_spb