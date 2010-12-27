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Фото: петербуржцы сделали снеговика из кочанов капусты
Сегодня, 23:02
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nadezhda_sib

Фото: петербуржцы сделали снеговика из кочанов капусты

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В отсутствии снега приходится проявлять креатив.

Необычный снеговик появился в одном из дворов Приморского района. Для тела героя петербуржцы использовали огромные кочаны капусты. Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях.

По словам автора фото, снеговик поселился на проспекта Авиаконструкторов. У существа нарисовали лицо, в подобие руки дали авоську с мандаринами, а также укутали в шапку и шарф.

"Русских никакой зимой не испугаешь. Это называется смекалка",

— написал один из пользователей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженка пожаловалась Агапитовой на арт-объект в музее. 

Фото: Кирилл Петров-Водкин / vk.com/lahta_spb

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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