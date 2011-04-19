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Форум Россия-Африка перенесли на 27-28 июля
Сегодня, 8:06
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Форум Россия-Африка перенесли на 27-28 июля

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Изначально мероприятие планировалось провести 26-29 июля.

Форум "Россия – Африка" пройдёт в Петербурге 27-28 июля. Об изменении даты сообщил сайт мероприятия.

Как и было объявлено ранее, событие состоится в "Экспофоруме".

Напомним, что в экономическом и гуманитарном форуме "Россия – Африка" примет участие большая часть африканских стран. Изначально мероприятие планировалось провести 26-29 июля.

Ранее мы сообщили о том, что Путин показал руководителям стран Африки парафированный проект договора с Украиной.

Фото: kremlin.ru

Теги: санкт-петербург, форум россия африка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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