Форум Россия-Африка перенесли на 27-28 июля

Форум "Россия – Африка" пройдёт в Петербурге 27-28 июля. Об изменении даты сообщил сайт мероприятия.
Как и было объявлено ранее, событие состоится в "Экспофоруме".
Напомним, что в экономическом и гуманитарном форуме "Россия – Африка" примет участие большая часть африканских стран. Изначально мероприятие планировалось провести 26-29 июля.
Ранее мы сообщили о том, что Путин показал руководителям стран Африки парафированный проект договора с Украиной.
Фото: kremlin.ru
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