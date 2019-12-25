Форты Кронштадта попали в топ самых интересных крепостей России

Возглавила список Генуэзская крепость в Судаке.

Сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил рейтинг самых интересных крепостей России для путешествий. Возглавила список Генуэзская крепость в Судаке, за которую проголосовали 28% опрошенных.

На втором месте оказались форты Кронштадта. Интересными их назвали 17% респондентов. Первую тройку замкнула Соловецкая крепость в Архангельской области. За нее отдали свои голоса 13% человек.

Также в топ-5 попала Псковская крепость и Оборонительное кольцо Кёнигсберга в Калиниградской области. Они набрали по 11% голосов. В десятки самых интересных оказались Новгородская крепость (9%) и Русские ворота турецкой крепости в Анапе (4%).

Ранее три петербургских университета попали в топ лучших бизнес-вузов мира.

Фото: ВКонтакте / Кронштадт | Остров фортов