Фонд поддержки предпринимательства выдал льготные займы самозанятым

Индивидуальную предпринимательскую инициативу поддержали деньгами под 5% годовых.

В рамках регионального проекта по созданию благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданам в Ленинградской области Фонд поддержки предпринимательства выдал первые микрозаймы на льготных условиях, сообщает пресс-служба Правительства Ленобласти. Поддержку получили плательщики налога на профессиональный доход, оказывающие услуги в сфере красоты, туризма, медицины. Они получили от 200 000 до 500 000 рублей на три года под 5% годовых.

На новую меру поддержки, введенную в 2021 году для выполнения нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" могут рассчитывать все самозанятые граждане, которых в регионе спустя всего год с начала регистрации уже насчитывается 28 тысяч. Дополнительные финансовые ресурсы для развития своего дела представляют жителям области в размере от 50 до 500 тысяч рублей по ставке до 5% годовых. При этом займы до 200 000 рублей предоставляются без залога, только с поручительством.

Ранее Фонд поддержки предпринимательства сообщил о двух новых льготных программах микрофинансирования для предпринимателей, открывающих новый бизнес или покупающих готовый.

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