Фонд Джорджа Клуни выделил миллион долларов на борьбу с расизмом

Сумма была направлена в адрес американской организации Southern Poverty Law Center

Благотворительным фондом Джорджа Клуни и его жены Амаль был выделен $1 млн на борьбу с расизмом и проявлениями ненависти в США. Сумма была направлена организации Southern Poverty Law Center, которая мониторит деятельности более 1,6 тыс. экстремистских групп в США. Также организация помогает жертвам расизма юридически и принимает участие в образовательных программах, которые посвящены воспитанию толерантности.

В августе 2017 года фонд супругов Клуни пожертвовал $2,25 млн на развитие нескольких школ для 3 тыс. детей сирийских беженцев, проживающих в Ливане.