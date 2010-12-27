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Фонд Джорджа Клуни выделил миллион долларов на борьбу с расизмом
Сегодня, 22:00
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Sheker
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Фонд Джорджа Клуни выделил миллион долларов на борьбу с расизмом

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Сумма была направлена в адрес американской организации Southern Poverty Law Center

Благотворительным фондом Джорджа Клуни и его жены Амаль был выделен $1 млн на борьбу с расизмом и проявлениями ненависти в США. Сумма была направлена организации Southern Poverty Law Center, которая мониторит деятельности более 1,6 тыс. экстремистских групп в США. Также организация помогает жертвам расизма юридически и принимает участие в образовательных программах, которые посвящены воспитанию толерантности. 

В августе 2017 года фонд супругов Клуни пожертвовал $2,25 млн на развитие нескольких школ для 3 тыс. детей сирийских беженцев, проживающих в Ливане.

 

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Категории: Лента новостей Мировые новости

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