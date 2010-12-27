Flow Festival

Один из главных летних фестивалей Европы снова соберет любителей музыки в столице Финляндии.

Фестиваль Flow пройдет с 9 по 11 августа 2019 года. Событие примет более сотни артистов.

Хедлайнером первого дня станет Cardi B, чья дебютная пластинка Invasion of Privacy была отмечена премией Grammy в номинации "Лучший рэп-альбом года", а она сама стала первой в истории рэп-артисткой, получившей уважаемую награду.

Также в первый день выступит Эрика Баду – артистка, без которой сложно представить историю R&B, джаза и соула. Ее дебютный альбом "Baduizm" вышел в 1997 году и стал классикой нео-соула.

Компанию музыкантам составят рэпер Earl Sweatshirt, Slowthai, группа бывшего фронтмена группы HIM Вилле Вало под названием Ville Valo & Agents и многие другие артисты.

Фото: предоставлено организаторами