Фитнес-клуб Sport Palace отключили от водоснабжения

Договор с ООО "Диапазон", которому принадлежало здание, расторгли в 2020 году. Выяснилось, что спорткомплекс пользовался канализацией незаконно.

На Крестовском острове от водоснабжения отключили фитнес-клуб Sport Palace. Об этом сообщили "Невские Новости" 27 июня.

Здание признали самостроем. Разрешение на эксплуатацию спорткомплекс не получал, что означает отсутствие гарантий его безопасности. Договор с ООО "Диапазон", которому принадлежало здание, расторгли в 2020 году. Но владельцы организации продолжали пользоваться канализацией еще год. Накануне, 25 июня, водоснабжение в объекте все-таки отключили.

Руководитель фитнес-центра Роман Курбатов отметил, что в клубе находится 5 бассейнов. Воду из них откачать не успели. По его словам, скоро территория вдоль Южной дороги будет затоплена вонючей водой с отходами.

Ранее на Piter.tv сообщили, что вакцинация станет обязательной в фитнес-индустрии. А с 6 июля в фитнес-клубах Ленобласти можно вакцинироваться от COVID-19.

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