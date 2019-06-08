Фитнес-фестиваль "Живи ярко" прошел в Петербурге

В мероприятии поучаствовали более 500 человек.

Третий год подряд в Петербурге состоялся фитнес-фестиваль "Живи ярко". На мероприятии собрались молодые сторонники спорта и преподаватели, которые провели открытые тренировки в разных фитнес- и танцевальных направлениях, пишет "Петербургский дневник".

Наша главная задача – популяризация здорового образа жизни в первую очередь среди подрастающего поколения, молодых петербуржцев. Владимир Куличкин, заместитель генерального директора центра "Дзержинец"

В фестивале поучаствовали порядка 500 человек. Прошли мастер-классы более чем по 10 направлениям фитнеса и танцев. Среди них аэробика, степ, пилатес, тай-бо, зумба и йога.

Ранее на Piter.TV: в Полюстровском парке 7 октября пройдет благотворительный забег с собаками.

Фото: пресс-служба центра "Дзержинец"