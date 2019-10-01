На острове Котлин от мусора очистили 1,5 км побережья

"Невский экологический оператор" забрал отходы на переработку.

В минувшую субботу, 23 июля, южный берег острова Котлин очистили от мусора. Волонтерам удалось расчистить 1,5 км прибрежной зоны, сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы.

В субботнике приняли участие около 40 человек и организации — АНО "Остров фортов", "Невский экологический оператор" и "Газпром трансгаз Санкт-Петербург". Отмечается, что мусора было собрано больше, чем во время предыдущих акций. Акция завершилась ливнем, и добровольцам пришлось спешно покинуть площадку.

Напомним, что Кронштадтский район стал одним из лидеров по выпавшим осадкам в субботу.

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Фото: Фонд друзей балтийской нерпы