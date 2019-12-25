Финский дирижёр Лейф Сегерстам приехал в Петербург с концертом

Государственный академический симфонический оркестр сыграет под управлением выдающегося финского дирижёра Лейфа Сегерстама 24 февраля.
Концерт пройдёт в Большом зале филармонии им. Шостаковича.
Лейф Сегерстам — оперный и симфонический дирижёр, композитор, скрипач, пианист. Как композитор известен, в первую очередь, многочисленными симфониями, написанными для оркестра, который играет без дирижёра.
Ранее мы сообщили, что дирижёра Александра Дмитриева поздравили с юбилеем Беглов и Мишустин.
Фото: Вконтакте
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