Финский дирижёр Лейф Сегерстам приехал в Петербург с концертом

Выступление пройдёт 24 апреля в Большом зале филармонии.

Государственный академический симфонический оркестр сыграет под управлением выдающегося финского дирижёра Лейфа Сегерстама 24 февраля.

Концерт пройдёт в Большом зале филармонии им. Шостаковича.

Лейф Сегерстам — оперный и симфонический дирижёр, композитор, скрипач, пианист. Как композитор известен, в первую очередь, многочисленными симфониями, написанными для оркестра, который играет без дирижёра.

Ранее мы сообщили, что дирижёра Александра Дмитриева поздравили с юбилеем Беглов и Мишустин.

Фото: Вконтакте