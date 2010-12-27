Через Петербург пройдет водный маршрут, связывающий Финляндию и Карелию

Маршрут будет проходить через озёра Финляндии, Сайменский канал, Финский залив, Неву и Ладожское озеро.

В четверг, 5 декабря, стало известно о том, что через Петербург и Выборг пройдет водный маршрут, который свяжет Финляндию и Карелию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя проектов агентства по развитию бизнеса Savonlinna business services Алёну Цимбалову.

Известно, что этот маршрут пройдет через озёра Финляндии, Сайменский канал, Финский залив, Неву и Ладожское озеро. В настоящее время города-партнеры изучают этот проект и ищут инвесторов.

По предварительным оценкам, поездка из Петербурга в Финляндию по такому маршруту составит около 5 дней. В ближайшее время планируется запуск двух кораблей, в которых разместят около 200 пассажиров.

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