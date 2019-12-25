Финляндия продлила ограничения на въезд российских туристов до 22 августа

Более точную информацию необходимо уточнять в консульстве Финляндии в Петербурге.

Власти Финляндии продлили ограничения на въезд в страну туристов из России. Ограничения продлили минимум до 22 августа.

Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России Петербургу и Ленобласти, ограничения не касаются перевозок грузов и необходимых и неотложных перевозок пассажиров, по согласованию пограничных комиссаров сторон.

То есть в Финляндию могут поехать дальнобойщики, дипломаты, россияне, у которых в Финляндии живут родственники или есть недвижимость. Более точную информацию необходимо уточнять в консульстве Финляндии в Петербурге.

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Фото: pexels