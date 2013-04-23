Финансовый эксперт рассказала, как грамотно обращаться с деньгами в 2025 году

Для этого Кристина Лоткова ввела понятия финансового здоровья, языка денег и финансового переводчика.

Основатель консалтингового бюро "Готовые решения" и эксперт по финансовому интеллекту Кристина Лоткова рассказала spb.aif.ru о грамотном обращении с деньгами в 2025 году.

Эксперт уточнила, что ее цель — популяризировать разумное отношение к финансам и развивать финансовый интеллект. Для этого Лоткова ввела понятия финансового здоровья, языка денег и финансового переводчика. Большинство ее клиентов — руководители и владельцы бизнеса, однако мои услуги выходят за рамки консалтинга.

По словам Лотковой, наиболее надежными инвестициями остаются вложения в недвижимость, что соответствует ее профессиональной деятельности. Начинать инвестиции можно с четырех квадратных метров.

Кристина подчеркивает, что ее команда не ограничивается достижением результата. Они сопровождают клиента на каждом этапе процесса, начиная с первичного контакта и заканчивая заключением сделки.

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