Огнеборцы проходили через препятствия на спецмашинах.

Накануне, 17 сентября, в Петербурге состоялись финальные соревнования "Трасса-01" . В нем приняли участие пожарные из разных регионов России. Огнеборцы проходили через препятствия на спецмашинах. Об этом сообщили на портале телеканала "Сант-Петербург".

Участники ездили под водной преградой, выполняли змейку, габаритный коридор. Задания выполнялись на высокой скорости.

У стен стадиона "Газпром Арена" для гостей состязания организовали настоящий праздник. Перед ними выступили музыканты и творческие коллективы. Горожанам показали спецтехнику. Кроме того, жители и гости Северной столицы смогли увидеть легендарную спецтехнику из категории "ретро-образец".

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Фото: Piter.tv