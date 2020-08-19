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В Петербурге состоялись финальные соревнования "Трасса-01"
Сегодня, 17:38
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В Петербурге состоялись финальные соревнования "Трасса-01"

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Огнеборцы проходили через препятствия на спецмашинах.

Накануне, 17 сентября, в Петербурге состоялись финальные  соревнования  "Трасса-01" . В нем приняли участие пожарные из разных регионов России. Огнеборцы проходили через препятствия на спецмашинах. Об этом сообщили на портале телеканала "Сант-Петербург".

Участники ездили под водной преградой, выполняли змейку, габаритный коридор. Задания выполнялись на высокой скорости. 

У стен стадиона "Газпром Арена" для гостей состязания организовали настоящий праздник. Перед ними выступили музыканты и  творческие коллективы. Горожанам показали спецтехнику. Кроме того, жители и гости Северной столицы смогли увидеть легендарную спецтехнику из категории "ретро-образец". 

Ранее на Piter.tv: в Выборгском районе  горело ремонтируемое здание.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожарные, соревнования трасса-01
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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