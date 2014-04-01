В Петербурге покажут фильм о теракте в городском метро

В фильме спасатели, врачи, неравнодушные горожане и сами пострадавшие расскажут, каким в их памяти остался тот страшный день – 3 апреля 2017 года.

В воскресенье, 3 апреля, в Петербурге выйдет документальный фильм "Тот день. 03/04/2017", а также пройдет концерт-акция против терроризма. Об этом сообщает 1 апреля "Петербургский дневник".

Режиссер киноленты Евгений Попов. В новом фильме спасатели, врачи, неравнодушные горожане и сами пострадавшие расскажут, каким в их памяти остался тот страшный день – 3 апреля 2017 года.

В воскресенье в городе почтут память погибших 3 апреля 2017 года в результате теракта в городском метро. В 12:45 в Троице-Измайловском соборе состоится панихида, а затем в 14:00 на перроне станции "Технологический институт", куда прибыл взорванный состав, состоится возложение цветов к мемориальной табличке.

На площадке Екатерининского собрания по адресу: набережная канала Грибоедова, 88-90, пройдет концерт. Он начнется в 15:00.

Ранее мы сообщали, что вестибюль станции "Технологический институт" 1 апреля открылся после ремонта. На вход вестибюль будет работать с 7:00 до 20:00.

Фото: Piter.tv

