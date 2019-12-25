Второй концерт в рамках Film music percussion festival пройдёт в Петербурге

Мероприятие состоится во дворце князей "Белосельских-Белозерских".

Film music percussion festival состоится во дворце князей "Белосельских-Белозерских" 22 сентября. Второй концерт в рамках мероприятия пройдёт в 19.00. Для зрителей выступят Renaissanse Percussion с программой "Музыка советского кино". Об этом сообщило издание Spb.aif.ru.

Фестиваль направлен на популяризацию ударных инструментов, а также на привлечение внимание молодежи к классическим концертам. Отмечается, что коллектив Renaissance Percussion был создан в 2005 году. В его составе оказались 11 артистов группы ударных инструментов Мариинского театра, которые исполняют произведения самых различных направлений и жанров. Основными направлениями являются классика и киномузыка.

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организаторами проекта выступили ИП Федоров Т.А., центр творческих инициатив "Маримба" и продюсерский центр "Art LiveSound". Билеты доступны в кассах дворца "Белосельских-Белозерских" и у городских билетных операторов.

Ранее мы сообщили о том, что Петр I стал ведущей темой фестиваля "Уличный художник" в Петербурге.

Фото: Предоставлено организаторами