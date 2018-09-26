Фильм "Девять дней"

В "Авроре" в рамках фестиваля американского кино "Амфест" состоится показ фильма-фантазии о жизни и смерти.

Сюжет рассказывает о судьбе героя по имени Уилл, который уединился в старом доме посреди гор американского штата Юта. Его можно назвать отшельником. Днями на пролет он предпочитает смотреть в ламповый телевизор, в котором ему показывают жизни других людей. Так может показаться на первый взгляд. На самом деле Уилл - ангел-хранитель, который отвечает за души людей. Когда кто-то из его подопечных не выдерживает тягости жизни и решает уйти из нее по собственному желанию, то Уиллу приходится проводить собеседование с претендентами из душ на новое рождение.

Режиссером картины выступил Эдисон Ода, американец японского происхождения. Свой первый фильм он придумал основываясь на судьбе своего дяди, который покончил с собой. Работа получила приз Уолдо Солта в номинации на лучший сценарий на кинофестивале "Сандэнс". "Девять дней" (Nine days) также стал участником программ на международных кинофестивалях SXSW и в Бергене.

Главные роли исполняют Уинстон Дьюк, Зази Битц, Бенедикт Вонг, Тони Хейл, Билл Скарсгард, Дэвид Рисдаль, Арианна Ортиз. Продолжительность фильма: 124 минуты. Рекомендован для лиц от 18 лет. Фильм показывается на английском языке с русскими субтитрами.

Начало сеанса: 16:50. Место проведения показа: кинотеатр "Аврора" (Невский проспект, 60).

Фото: Кинопоиск.ру

Видео: YouTube/Utah Film Commission

