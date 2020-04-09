Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда создан в Псковской области

Наиболее важной частью экспозиции станет история знаменитого партизанского обоза, который доставил продукты из Псковской области в осаждённый город в марте 1942 года.

В посёлке городского типа Дедовичи Псковской области открыли Музей партизанской славы. Как пишет "Петербургский Дневник", он стал первым подобным учреждением в регионе.

Официальное открытие культурного учреждения, посвящённого 80-летию освобождения Ленинграда, запланировано на январь 2024 года. Наиболее важной частью экспозиции станет история знаменитого партизанского обоза, который доставил продукты из Псковской области в осаждённый город в марте 1942 года. По словам директора музея Елены Лезик, посетители узнают и о том, как управлялось партизанское движение в Ленинграде, какой была жизнь в этом регионе до войны и как действовали пришедшие сюда нацисты.

Подлинные уникальные экспонаты военного времени предоставлены псковскими поисковиками и самим музеем.

Ранее мы сообщили о том, что в Музей истории Кронштадта передали артефакты с корабля "Архангел Рафаил".

Фото: Александр Глуз / "Петербургский дневник"