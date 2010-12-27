Фигуры пропавшего волка Забиваки красуются у спорткомплекса "Приморец"

Символы ЧМ по футболу соседствуют рядом с "олимпийскими" часами.

Пропавшие скульптуры символа Чемпионата мира по футболу Забиваки нашлись. Фигуры обнаружили местные жители около комплекса "Приморец". Как отмечают очевидцы, два волка расположились во дворе спортивного объекта.

Петербуржцы отметили, что там же находятся часы, похожие на те, которые осуществляли обратный отсчет перед началом Олимпиады в 2014 году. Представители Комитета по физкультуре и спорту подтвердили информацию. По данным чиновникам, данные предметы переданы на временное хранение комплексу. В скором будущем символика переедет на объекты ЧМ-2018.

Напомним, что каждая из фигур обошлась Петербургу в 350 тысяч рублей. Один из Забивак исчез еще во время проведения международного соревнования по футболу, а второй пропал с газона по Зеленогорскому шоссе вблизи поселка Солнечное. Еще одного увезли чиновники из Курортного района Северной столицы в целях безопасности.

Фото: Вконтакте