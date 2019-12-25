Фигуранту дела о казино в ресторане "Хачо и Пури" ограничили доступ в интернет

Обвиняемый просил отпустить его под подписку о невыезде, но суд назначил запрет определенных действий.

В Петербурге суд избрал меру пресечения одному из фигурантов уголовного дела о незаконной организации азартных игр в ресторане "Хачо и Пури" на Левашовском проспекте. Мужчине назначили запрет определенных действий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, передает spb.aif.ru.

По версии следствия, не позднее 13 ноября обвиняемый вместе с сообщниками организовал в заведении подпольное казино. Ресторан находился за пределами специальной игорной зоны. В помещении установили покерный стол, использовали игральные карты и фишки, а посетители делали денежные ставки.

Мужчину задержали 14 ноября и предъявили ему обвинение. Во время судебного заседания он просил избрать более мягкую меру пресечения — подписку о невыезде. Фигурант утверждал, что не является организатором незаконного бизнеса и не намерен скрываться от следствия.

Суд постановил запретить обвиняемому общаться с другими участниками уголовного дела и свидетелями, а также пользоваться средствами связи и интернетом. Исключение сделали для телефонных разговоров с близкими родственниками и адвокатами.

Ранее прокуратура Петербурга утвердила обвинение против строителя, присвоившего 2,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV