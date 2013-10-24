Фетисов призвал изучать в России мировые практики развития экологического туризма

Вячеслав Фетисов привел в пример ситуацию с городом Норильском.

Посол доброй воли ООН, председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов считает необходимым изучать в стране мировые практики, связанные с развитием экологического туризма. Соответствующей информацией эксперт поделился с коллегами на сессии Петербургского международного экономического форума в 2023 году.

Надо изучать мировые практики, которые достаточно долго в плане развития туризма существуют. Экотуризм - это особое понятие, связанное с бережным отношением к месту, куда люди хотят приехать. Вячеслав Фетисов, спикер ПМЭФ

В качестве примера Вячеслав Фетисов привел города Норильск, в котором уже сформирован центр развития экологического туризма. Чиновник пояснил, что молодежь занимается тем, что прокладывает маршруты, сами их апробируют, грамотно и аккуратно встраивают инфраструктуру в природную среду. При этом топливо, которое используют морские суда в Арктике, должно быть экологичным.

Блинкен заявил, что США добиваются, чтобы Арктика оставалась зоной мирного сотрудничества.

Фото и видео: ПМЭФ-2023