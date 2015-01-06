Пользователи Сети смогут увидеть и услышать выступления звёзд русского рока.

В четверг, 6 августа, стало известно о том, что в Петербурге фестиваль в честь 20-летия "Брата-2" пройдет онлайн. В этом году мероприятие и его участники поддержат Благотворительный Фонд Константина Хабенского.

На мероприятии выступят Вячеслав Бутусов и "Орден Славы", "Сплин", Сергей Бобунец и "Смысловые Галлюцинации", Глеб Самойлов & The Matrixx, Настя Полева. Ведущим на фестивале заявлен журналист Михаил Козырев. Отмечается, что конструкцию сцены смонтируют на американском грузовике.

Также организаторы заявили, что каждый желающий сможет помочь Благотворительному Фонду Константина Хабенского, отправив во время прямого эфира СМС на номер 7535.

Начало мероприятия сегодня в 18:00 по Московскому времени.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге международный фестиваль "Опера – всем".

Фото:кадр из фильма "Брат 2"