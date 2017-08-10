В середине июня на стадионе "Кировец" пройдет фестиваль красок

Используемые на фестивале краски были получены из натуральных компонентов и совершенно безвредны для кожи.

В начале лета в Петербурге состоится традиционный фестиваль красок. На этот раз он пройдет на стадионе "Кировец" с 10 по 12 июня.

На мероприятии будут проводить массовые залпы красок. Используемые на фестивале краски были получены из натуральных компонентов и совершенно безвредны для кожи. На сцене "Кировца" выступят лучшие кавер-группы Северной столицы. Гости фестиваля услышат хиты последних лет в исполнении популярных ди-джеев Петербурга.

Для гостей оборудуют отдельные зоны развлечений на любой вкус. Посетители смогут попрыгать на батуте, поиграть в настольные игры и поучаствовать в розыгрыше призов. Любой желающий в специальной зоне может и сделать себе рисунок хной – мехенди.

Фото: Фестиваль красок / официальная группа ВК.