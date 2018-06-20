Фестиваль краеведения "Крайконъ"

Популяризовать краеведение и устроить уборку в исторических парадных – в культурной столице пройдёт краеведческий фестиваль "Крайкон".

Петербургские краеведы Алексей Шишкин, Ксения Сидорина, Максим Косьмин и Мария Тычинина, решили не только поделиться полезными знаниями с гостями, но и облагородить важные культурные места Петербурга. Руководство "Планетария № 1" любезно согласилось бесплатно предоставить площадку для фестиваля. Окончательный список спикеров, экспертов и тем будет объявлен чуть позже, но пока точно известно, что выступят сами организаторы, а также председательница совета дома Бака Марина Жукова и заместитель директора музея "Невская застава" Алина Зоря.

Гости смогут посетить три зоны – лекционную, зону общения с экспертами и маркет. Среди экспертов будут реставраторы музея "Керамарх", специалисты по восстановлению витражей, градозащитники, к которым можно будет подсесть и непринуждённо побеседовать о волнующих темах. Финалом дня станут паблик-ток на тему "Что такое Петербург? Наследие, которое надо беречь, или пространство для жизни, где человек – важнее зданий?" и открытый микрофон, где любой желающий сможет задать вопрос блогерам и экспертам. В конце фестиваля будут разыграны подарки от генерального партнера – "Подписных изданий".

Количество билетов ограничено – всего 300 штук. Их можно приобрести онлайн – ссылка в шапке профиля https://www.instagram.com/mettlachtile/ или офлайн в книжном магазине "Подписные Издания" по адресу Литейный, 57 c 10:00 до 22:00.

Стоимость билета – 350 рублей.

Дата: 14 апреля, начало в 13:00, двери – 12:30.

Место проведения: Планетарий №1, пространство между Люмьер-холлом и Малым газгольдером, Набережная Обводного канала 74 лит Д