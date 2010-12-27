В "Севкабель Порт" выступят звезды шоу "Танцы" на ТНТ и покажут кино на большом экране.

В последний день лета, 31 августа, в шестой раз пройдет фестиваль "Питер, я люблю тебя!". Площадкой для его проведения в этом году выбран "Севкабель Порт".

В рамках фестиваля пройдет крупнейший в Европе кинопоказ под открытым небом, фильм для которого петербуржцы выберут путем голосования в социальных сетях. Кроме того, пройдут показы избранных работ с фестиваля "Уличного кино". Также на сценах праздника выступят группы "Дунаевский Orchestra" и Sweet Hot Jazz Band.

В этом году гостей фестиваля ждет подарок от телеканала ТНТ и участников шоу "Танцы". Участники пятого сезона представят публике полюбившиеся номера и новые постановки.

Для детей организаторы подготовили специальные площадки, а подкрепиться все присутствующие смогут на традиционном фудкорте.

Вход на фестиваль свободный. Проходит при поддержке комитета по культуре Петербурга.

"Питер, я люблю тебя" проводится с 2014 года. В нем уже принимали участие Alai Oli, ВИА Пролетарское танго, PlusFive, Musty Luxury, Евгений Цыганов и Optimystica Orchestra. В предыдущие годы на большой экран фестиваля вышли фильмы "Питер FM", "Прогулка", "Невероятные приключения итальянцев в России", "Питер. Лето. Любовь" и другие.

Фото: предоставлено организаторами