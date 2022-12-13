Фестиваль "КроншЛед" в парке "Остров фортов" посетили более 150 тыс. человек

Событие стало одним из самых популярных за прошедший зимний сезон.

За период с 15 февраля по 5 марта 2023 года на фестивале "КроншЛед" в парке "Остров Фортов" побывали более 150 тысяч петербуржцев и гостей города. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию туризма.

Итогом мероприятия стало голосование за лучшую ледовую скульптуру, в котором приняли участие примерно 1,5 тыс. человек. В качестве победителей выбрали авторов композиции "Путешествие во времени", изображающей конную повозку на фоне Исаакиевского собора. Скульпторам вручат кубок фестиваля "КроншЛед": эта награда будет переходящей, нового победителя объявят через год.

В ведомстве добавили, что фестиваль "КроншЛед" оказался в списке наиболее популярных некоммерческих событий Петербурга за зимний сезон.

Ранее мы сообщили о том, что у петербуржцев появилась возможность приобрести онлайн-билеты в Ленинградский зоопарк.

Фото: Telegram / Сергей Корнеев