Фестиваль Geek Picnic собрал тысячи любителей современных технологий

Особую популярность получил лекторий, где собрались самые разные деятели.

Накануне в Петербурге стартовал фестиваль технологий Geek Picnic. На мероприятии собрались тысячи любителей фантастики, косплея, а также различных современных технологий. Об этом пишет "Мойка 78".

В рамках фестиваля была создана зона Adult Science. Здесь гости мероприятия услышали лекции Джо Дэвиса – человека, который записывал википедию в геном яблони и обучал бактерии слушать джаз. Также перед аудиторией выступил хореограф и педагог Максим Диденко с лекцией о спектаклях, технологиях и оптимизме.

Сегодня хедлайнером лектория станет Лиза Рэндалл - первая женщина среди физиков-теоретиков в MTI и Гарварде. Она раскроет тайны темной материи и расскажет о динозаврах.

Также 19 августа петербуржцы смогут сыграть в постмодернистскую арт-игру Heaven Reality. Она является проектом дополненной реальности "Небесное реалити", где каждый сможет смоделировать свой мини-город, также гостей фестиваля ждут другие интересные зоны.

Фото: ВКонтакте/Юлия Красникова