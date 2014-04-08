Фестиваль "Фонтанка SUP" пройдет 3 августа

Фестиваль "Фонтанка SUP"-2024 пройдет в Петербурге 3 августа. Старт заплыва в 09:45. Карнавал начнется в 10:00. Об этом сообщили в tg-канале администрации Красногвардейского района Петербурга.
Участники стартуют с набережной реки Мойки у Михайловского замка. Международный фестиваль-карнавал любителей сапсерфинга пройдет в Северной столицы девятый раз. Организаторы проведут конкурсы на самый лучший костюм, самую красивую доску, "Мисс SUP – 2024" и другие.
Регистрация участников завершилась. Все желающие смогут стать зрителями спортивного карнавала.
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Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского
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