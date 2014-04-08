  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Фестиваль "Фонтанка SUP" пройдет 3 августа
Сегодня, 10:39
54
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Фестиваль "Фонтанка SUP" пройдет 3 августа

0 0

Участники стартуют с набережной реки Мойки у Михайловского замка. 

Фестиваль "Фонтанка SUP"-2024 пройдет в Петербурге 3 августа. Старт заплыва  в 09:45. Карнавал начнется в 10:00. Об этом сообщили в tg-канале администрации Красногвардейского района Петербурга. 

Участники стартуют с набережной реки Мойки у Михайловского замка. Международный фестиваль-карнавал любителей сапсерфинга пройдет в Северной столицы девятый раз. Организаторы проведут конкурсы на самый лучший костюм, самую красивую доску, "Мисс SUP – 2024" и другие. 

Регистрация участников завершилась. Все желающие смогут стать зрителями спортивного карнавала. 

Ранее мы писали, что в Музее железных дорог России отметят День железнодорожника.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского

Теги:
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии