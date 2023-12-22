Фасады на Невском проспекте отреставрируют за четыре года

Реализация проекта будет осуществляться при активном взаимодействии жилищного комитета с комитетом по градостроительству и архитектуре, а также с КГИОП.

В Петербурге стартовала реставрационная программа по сохранению фасадов и крыш на Невском проспекте. По словам губернатора гора, в течение четырёх лет будут восстановлены 85 зданий. Реализация проекта будет осуществляться при активном взаимодействии жилищного комитета с комитетом по градостроительству и архитектуре, а также с КГИОП.

Главная задача программы — сохранение уникального облика Невского проспекта, что требует особого внимания к деталям и знаниям исторических материалов. В первую очередь планируется ремонт 40 фасадов и 30 кровель, особенно на старо-Невском проспекте. Стоит отметить, что на выполнение программы "Невский проспект" из дополнительных источников выделено 2,5 мрлд рублей.

Список первых десяти объектов реставрации включает следующие адреса: Невский проспект, 53; Невский проспект, 11/2; Невский проспект, 3; Невский проспект, 29–31; Невский проспект, 18; Пушкинская улица, 1/77; Владимирский проспект, 1/47; Невский проспект, 63; Малая Садовая улица, 3/54; Пушкинская улица, 2/79.

Ранее мы сообщили о том, что ожидаемая продолжительность жизни петербуржцев превысила 76 лет.

Фото: Максим Харитонов