FT опубликовало письмо посла РФ о материале по заниженной смертности от коронавируса

По его словам, эти обвинения не соответствуют действительности, они требуют опровержения.

Financial Times опубликовало письмо посла РФ в Великобритании Андрея Келина о материале по заниженной смертности от коронавируса в России.

Келин высказал несогласие с вводами и статистическими данными, которые приводятся в материале издания. Он оспаривает тот факт, что в России якобы занижается показатель смертности от новой коронавирусной инфекции.

Посол заявил, что из публикации следует вывод, будто Россия манипулирует статистическими данными и распространяет дезинформацию за границей.

При этом правительство якобы действует неэффективно, а врачи не имеют надлежащей защиты. Андрей Келин, посол РФ в Великобритании

По его словам, эти обвинения не соответствуют действительности, они требуют опровержения.

Келин уверен, что даже при самых пессимистичных сценариях российские система здравоохранения и показатели по смертности от COVID-19 являются лучшими среди крупных стран.

Ранее мы сообщали, что FT считает, что смертность от COVID-19 в России может быть на 70% больше официальной.

Видео: government.ru