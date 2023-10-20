ФТС нашла 6 кг БАДов с сибутрамином в посылке из Казахстана

В настоящее время по факту инцидента ведется расследование.

Тюменские таможенники выявили шесть килограммов БАДов с сибутрамином в посылке из Казахстана. В момент получения почтового отправления в регионе была задержана 43-летняя жительница города Сургута. В общей сложности сотрудники Федеральной таможенной службы страны изъяли порядка 76 блистерных упаковок содержащих 2 600 таблеток. Экспертиза подтвердила наличие в указанном грузе сильнодействующего вещества, запрещенного к перемещению через государственную границу. В настоящее время отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Наказание по указанной статье предусматривает до семи лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере до одного миллиона рублей.

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Фото и видео: Telegram / ТАСС, Пресс-служба ФТС России