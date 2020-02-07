ФСБ задержала генерала-полковника Халила Арсланова

Арсланов был задержан у себя дома в Москве в пятницу утром и доставлен к следователю.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали генерала-полковника Халила Арсланова. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на собственный источник.

Известно, что замначальника Генштаба задержали рано утром у него дома в Москве, после его доставили к следователю. Позже Арсланова под конвоем доставили в 235-й гарнизонный военный суд. Его подозревают в крупном мошенничестве.

Напомним, что против Арсланова возбудили уголовное дело еще 17 октября 2019 года. А в конце декабря было арестовано все имущество генерала-полковника. Позже в январе 2020-го ему предъявили обвинение по двум эпизодам особо крупном размере.

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