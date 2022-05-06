ФСБ задержала в Ростовской области неонацистов, осквернявших мемориалы

Подозреваемые занимались преступлениям на почве ненависти к другим национальностям.

ФСБ задержала в Ростовской области банду экстремистов и неонацистов, осквернявших мемориалы. Злоумышленники специализировались на преступлениях, связанных с ненавистью по национальному признаку. Соответствующее заявление сделали представители региональной силовой структуры.

Уточняется, что подозреваемые члены преступного сообщества использовали тактику одной из запрещенных в России террористических организаций. Они осквернили памятное место, посвященного погибшим в ВОВ. Также молодые люди подожгли одну из кальянных в городе Шахты. Инциденты зафиксированы в октябре-ноябре прошлого года. В июне 2021 года фигуранты расследования нанесли 12 изображений и надписей националистического праворадикального порядка на государственные здания в Октябрьском районе Ростовской области.

Также подозреваемые в Ростове-на-Дону напали в общественном месте на мужчину неславянской внешности. Они подготавливали целый ряд тяжких преступлений. Во время обысков у подозреваемых оперативники нашли огнестрельное вооружение, кастеты, дубинки, а также нацистскую и неофашистскую атрибутику.

ФСБ задержала бывшего украинского морпеха, готовившего теракт в ТРЦ в Симферополе.

Фото и видео: Telegram / ОПЕР Слил