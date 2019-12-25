Информацию они получали через взлом учётных записей и платёжных систем.

ФСБ раскрыла крупнейшую группировку хакеров. В ней состояло более 30 человек. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление спецслужбы.

Деятельность группы хакеров была организована в 11 регионах России - в Крыму, Северной Осетии, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Группа специализировалась на продаже краденных данных кредитных и расчётных карт. Жертвами мошенников становились российские и зарубежные финансовые учреждения.

Информацию хакеры получали через взлом учётных записей и платёжных систем.

Обыски прошли по 62 адресам. Сотрудники ФСБ изъяли более 1 миллиона долларов и 3 миллиона рублей. А также оружие, наркотики, золотые слитки, поддельные документы.

Ранее на Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение.

Видео: YouTube / NewSoldat