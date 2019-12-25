ФСБ пресекла незаконные полеты с аэродрома под Петербургом

На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.

Во вторник, 18 августа, стало известно о том, что ФСБ пресекла незаконные полеты с аэродрома в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ведомства проверили посадочную площадку аэроклуба "Беркут" в Ленинградской области. Как оказалось, у желающих полетать не спрашивали лицензии на управление воздушным судном. Кроме того, на аэродроме находились самолеты, которые не имели государственных регистрационных номеров и разрешительных документов.

Известно, что аэроклуб "Беркут" находится в Тосненском районе Ленинградской области.

Ранее мы сообщали о том, что злоумышленники сообщили о заминировании судов и ветки метрополитена в Петербурге.

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