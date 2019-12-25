Возбуждено уголовное дело.

ФСБ пресекла хищение бюджетных средств в РАНХиГС. Об этом сообщили в центре общественных связей ведомства.

Отмечается, что пресечена противоправная деятельность руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала. Следствие подозревает, что в институте была организована преступная схема похищения денежных средств. Руководство их получало от подчинённых за необоснованные начисления дополнительной оплаты.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее суд прекратил дело активиста "Весны" о баннере против поправок в Конституцию.

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