ФСБ пресекла хищение бюджетных средств в РАНХиГС. Об этом сообщили в центре общественных связей ведомства.
Отмечается, что пресечена противоправная деятельность руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала. Следствие подозревает, что в институте была организована преступная схема похищения денежных средств. Руководство их получало от подчинённых за необоснованные начисления дополнительной оплаты.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее суд прекратил дело активиста "Весны" о баннере против поправок в Конституцию.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все