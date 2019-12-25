ФСБ пресекла деятельность группировки, занимавшейся легализацией мигрантов

За деньги преступники помогали иностранцам легализовывать свое нахождение в РФ.

ФСБ России пресекла незаконную деятельность преступной группировки, которая легализовала нахождение иностранцев на территории страны. В частности, злоумышленники работали и с использованием ЗАГСов. Такое заявление журналистам сделал Центр общественных связей силового ведомства. В операции принимали участие сотрудники Росгвардии, региональной прокуратуры и МВД.

Пресечена противоправная деятельность межрегиональной этнической группы, специализирующейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. ЦОС ФСБ РФ

В настоящее время оперативники задержали 21 человека, подозреваемых в преступлениях. В частности пойман предполагаемый организатор преступной схемы. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Следствие считает, что банда помогала мигрантам за денежное вознаграждение получить фальшивые документы, свидетельства о заключенном браке с гражданами РФ, установлении отцовства. В рамках уголовного дела проведено 43 обыска у 42 подозреваемых. Из них 20 человек находятся на территории российской столицы.

ФСБ показала на видео тонны нелегального деликатеса на десятки миллионов рублей.

Фото: Piter.tv

